Hillary Clinton pide perdón por usar correos privados para asuntos públicos

Hillary Rodham Clinton ofreció disculpas el martes por haber utilizado una cuenta privada de correo electrónico luego de haberse negado por varios días a expresar remordimiento por dicha medida mientras fungía como titular en el Departamento de Estado.

Cuando en el noticiero ABC News le preguntaron sobre cómo se abrió la cuenta privada de correo electrónico, Clinton dijo: "Eso fue un error. Lo lamento. Asumo la responsabilidad, y trato de ser lo más transparente que puedo".

La aspirante a la candidatura presidencial demócrata declinó pedir perdón por usar un sistema privado de correo electrónico cuando se lo preguntaron directamente en el noticiero NBC News el viernes, y dijo que ella "lamentaba que esto haya sido confuso para la gente". En una entrevista con The Associated Press el lunes, indicó que no era necesario ofrecer una disculpa porque lo que hizo estaba "permitido" por el Departamento de Estado.

El respaldo del que goza Clinton en esta etapa temprana de la campaña demócrata ha caído frente a un rival, el senador Bernie Sanders de Vermont, en momentos en que ella ha buscado responder preguntas sobre su uso de un servidor privado de correo electrónico mientras fungía como secretaria de Estado del presidente Barack Obama. Entregó al Departamento de Estado unas 55.000 páginas de correos que envió y recibió valiéndose de un servidor casero instalado en su casa de Nueva York.

En su entrevista con la AP, Clinton dijo que hubiera sido una "mejor elección" haber utilizado cuentas de correo electrónico distintas para sus asuntos personales y de trabajo mientras estuvo en el Departamento de Estado.