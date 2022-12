Historia de amor de la nieta del emperador de Japón, ¿tendrá final feliz?

La boda de la princesa Mako se aplazó hasta que su abuelo dimita, en el 2020, pero algunos especulan que obedeció a la situación económica de su novio plebeyo.

Mako, de 26 años, sorprendió con la noticia sobre la ceremonia del compromiso formal, prevista en menos de un mes, con Kei Komuro, que conoció en su época de estudiante.

"Nos dimos cuenta de que no teníamos suficiente tiempo para preparar las ceremonias y nuestra nueva vida antes de la boda programada para otoño", explicó Mako, en una declaración difundida por la agencia de la casa imperial este miércoles.

La pareja anunció su compromiso en septiembre pasado y tenía pensado celebrarlo oficialmente en una ceremonia tradicional el 4 de marzo, antes del enlace, planificado para el 4 de noviembre.

En un intento por cortar rumores, la agencia de la casa imperial aseguró que Mako y Kei seguían teniendo la intención de contraer matrimonio y negó que el aplazamiento tenga que ver con lo publicado en la prensa sobre problemas de dinero de la familia Komuro. Pero el desmentido deja los interrogantes abiertos.

Desde hace semanas, los tabloides japoneses se interesan por las finanzas de la madre del novio.

A finales de enero, los dos semanarios más importantes aseguraron que ella no había devuelto más de 4 millones de yenes (unos 29.558 euros, 36.400 dólares) a su "exnovio". Citan a un conocido de este último. El hombre acabó rompiendo su relación con ella porque no paraba de pedirle dinero, añaden.

Según estos diarios, el dinero se usó para pagar los gastos escolares de Kei Komuro, sobre todo un semestre en una universidad estadounidense. La familia Komuro consideraba que el dinero era "un regalo", afirma el semanario Shukan Shincho.

'Pensárselo dos veces'

"Ha surgido preocupación en la agencia de la casa imperial desde que se revelaron estos problemas de dinero", asegura el diario Asahi.

Muchos periodistas esperaron el martes por la noche a Kei Komuro a su salida del trabajo, pero él no se pronunció.

En su declaración, la princesa Mako explicó que la pareja se vio obligada a anunciar su compromiso "mucho antes de lo previsto" por filtraciones en la prensa desde el mes de mayo de 2017.

"Tendríamos que habérnoslo pensado dos veces para estar seguros de que era el buen momento para nosotros...Ahora queremos organizar mejor esta boda, un evento muy importante en una vida", añadió.

Mako es la hija mayor del príncipe Akishino, hermano de Naruhito, el príncipe heredero de Japón y futuro emperador.

Su boda con Kei Komuro, un plebeyo, supondrá su exclusión de la familia imperial en virtud de una polémica ley que sólo se aplica a las mujeres.