Historia de amor y de resistencia: pareja gana récord por sus 80 años de matrimonio

Los ancianos de 106 y 105 años, que en diciembre celebrarán ocho décadas juntos, fueron reconocidos como la pareja casada más vieja del mundo.

Se conocieron en 1934 en una clase de zoología, en la Universidad de Texas, Estados Unidos. A Charlotte Henderson, John le pareció muy atractivo desde el inicio.

Publicidad

“Él era un muchacho fino y tenía su carro. Era un descapotable y venía a mi casa, me recogía por las mañanas y me llevaba a clase. Pero mucho más que eso, él es un hombre bueno”, recuerda la mujer de 105 años.

Por su parte, John Henderson, de 106, dio algunos consejos para hacer eterno el amor: “Tomar cada día con calma, tratar de hacer el día de mañana mejor que el de hoy. Estar agradecido por lo que has recibido y hacer lo mejor que puedas con eso. Y no excederse, vivir con moderación. No hagas nada de lo que te puedas arrepentir después”.

Ambos están agradecidos por el récord que se les reconoció. Sin embargo, no les sorprende, pues lo construyeron día tras día, a cuatro manos.