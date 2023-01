Histórica incautación de droga en EE. UU.: encuentran 16, 5 toneladas de cocaína en un barco

El alijo, según autoridades, podría matar a millones de personas. Temen que el cargamento del navío, que pasó por Perú, Panamá y Bahamas, sea mayor.

En Filadelfia continúan inspeccionando el buque carguero MSC Gayane, a bordo del cual ya se han encontrado más de 16 toneladas de cocaína.

La cadena CBS de televisión indicó que, aunque ya este es uno de los mayores alijos encontrados el buque, ahora en el puerto unos 220 kilómetros al nordeste de Washington, podría contener otras 30 toneladas de cocaína.

"Esta es una de las confiscaciones más grandes en la historia de Estados Unidos", dijo el fiscal federal William McSwan en un mensaje en su cuenta Twitter.

"Este volumen de cocaína podría matar a millones -MILLONES- de personas", añadió.

El contrabando, con un valor callejero de más de 1.000 millones de dólares, estaba en siete contenedores a bordo de la nave y hasta ahora han sido detenidos y acusados el segundo oficial y un miembro de la tripulación.

Según CBS, estos individuos ya admitieron que habían ayudado a cargar la cocaína en el Gayane desde al menos otras 14 embarcaciones que hicieron travesías desde Perú.

El buque, propiedad de Mediterranean Shipping Company, tuvo escalas previas en Chile, Perú, Panamá y las Bahamas antes de atracar en Filadelfia en su curso hacia Holanda.

Las autoridades de al menos seis agencias municipales, estatales y federales, incluidos el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras e investigadores del Departamento de Seguridad Nacional, seguían inspeccionando el buque.

El Gayane había atracado en la Terminal Marina de Packer Avenue, del puerto de Filadelfia, el lunes temprano en la mañana después de una travesía de meses.

El diario The Philadelphia Enquirer citó a un empleado portuario, no identificado, quien dijo que los investigadores abordaron la nave con perros entrenados para olfatear drogas, unas dos horas después de su arribo.

Las autoridades encontraron la cocaína oculta en bolsas y guardada junto con carga legítima en contenedores destinados a Estados Unidos y Europa.

Agentes del Servicio de Guardacostas examinaron a los miembros de la tripulación y encontraron trazas de la droga en las manos y brazos del segundo oficial, identificado como Ivan Durasevic en los documentos de arresto.

Durasevic declaró a los investigadores que había sido reclutado por el primer oficial, cuyo nombre no aparece en los documentos de tribunales, para que ayudara a, por lo menos, otros dos tripulantes y cuatro personas que usaban máscaras, a subir la cocaína desde embarcaciones pequeñas que se aproximaron al Gayane poco después que zarpó de Perú.

El sospechoso dijo que le habían pagado 50.000 dólares por su colaboración.

El otro tripulante detenido, Fonofaavae Tiasaga, dijo que Durasevic le había reclutado para la labor y le pagó 50.000 euros para cargar cocaína en uno de los viajes anteriores de la nave.