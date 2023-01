Histórico: sonda de NASA sobrevoló el cuerpo celeste más distante que se haya observado

New Horizons envió imágenes de Ultima Thule, situado a unos 6.400 millones de kilómetros de la Tierra, anunció este martes la agencia espacial estadounidense.

El aparato envió una señal a la Tierra que tardó cerca de 10 horas en llegar. "Todos los indicadores están en verde", dijo Alice Bowman, una responsable del proyecto espacial.

La sonda New Horizons de la NASA celebró el nuevo año con un sobrevuelo histórico del cuerpo celeste más distante y tal vez el más antiguo jamás observado de cerca, Ultima Thule, a unos 6.400 millones de kilómetros de la Tierra.

"¡Vamos New Horizons!", exclamó el científico jefe de la misión, Alan Stern, mientras numerosas personas explotaron de euforia en el Laboratorio John Hopkins de Física Aplicada en Maryland a las 05H33 GMT del martes cuando la sonda New Horizons orientó sus cámaras hacia esa formación rocosa.

"Nunca antes una nave exploró algo tan lejano", dijo Stern.

La transmisión de imágenes en directo resultaba imposible a esta distancia y la primera señal debía recibirse unas diez horas después del sobrevuelo (14H45 GMT). Solo entonces los científicos sabrían si el pasaje de la sonda sobre Ultima Thule resultó exitoso.

La sonda debía tomar unas 900 imágenes en cuestión de segundos mientras recorre unos 3.500 kilómetros.

"Ahora a esperar que lleguen los datos, es cuestión de tiempo", dijo el subdirector del proyecto John Spencer.

"¡Una noche que ninguno olvidará!", exclamó el guitarrista de Queen, Brian May, doctorado en astrofísica que realizó un tributo musical para la ocasión.

Un primer click de Ultima Thule, tomado a "solo" 1,9 millones de kilómetros, ya mostraba una primera sorpresa: el objeto de tamaño pequeño (20 a 30 km de diámetro) parece tener una forma alargada y no redonda. Otras fotografías deberían llegarán a la Tierra en los próximos tres días.

El objetivo de esta misión es comprender cómo se formaron los planetas, explicó Stern.