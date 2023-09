Hombre asegura que Edwin Arrieta lo acosó: “Yo también podría haberlo matado”

Edwin Arrieta era un médico cirujano colombiano que tuvo un trágico final : fue asesinado y descuartizado. Su verdugo resultó ser Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, quien confesó haber cometido el macabro crimen en Tailandia.



Al presentarse ante las autoridades, Sancho aseguró que era víctima de acoso por parte del médico: “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”.

Ha pasado más de un mes desde el caso Arrieta y medios españoles revelaron un nuevo testimonio de otro joven que, supuestamente, también vivió episodios de acoso por parte del desaparecido Edwin Arrieta.

“Desde el primer día mostró interés sentimental en mí y ha hecho todo lo posible por estar conmigo. Me asusté cuando comenzó a elevar el número de llamadas. Llegó a llamarme hasta 143 veces al día”, señaló.

La persona que acusa a Edwin Arrieta, y que se mantiene en el anonimato, dice que tenía 25 años cuando conoció al cirujano. Afirmó que tuvo que tomar cartas en el asunto denunciando ante las autoridades porque “comenzó a chantajearme con matarme, con hacer daño a mi familia, montar un escándalo en mi trabajo. Tenía una obsesión”.

Dice el supuesto denunciante que Arrieta inclusive lo agredió brutalmente, “me ocasionó lesiones que me acarrearon días de incapacidad. Tengo incluso la cicatriz de un mordisco”.

Se refirió al asesinato confesado por Daniel Sancho y puntualizó: “yo también podría haber matado a Edwin”.

Por supuesto, recalcan las autoridades, nada justifica la violencia ni mucho menos un asesinato tan cruel como del que fue víctima el médico colombiano.