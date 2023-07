Hombre asesinó a su mejor amigo el día de su cumpleaños por temor a ser abusado

James Johnson, de 29 años, es acusado de haber estrangulado a su mejor amigo luego de su celebración de cumpleaños número 40, que tuvo lugar en un apartamento ubicado en la ciudad de Salford, Gran Manchester, Reino Unido . Según el hombre, aunque su intención no era asesinar a David Toulson, lo hizo en defensa propia porque pensó que sería abusado sexualmente.



Los hechos se presentaron el pasado 25 de junio de 2022, cuando el hoy procesado celebraba el cumpleaños de su mejor amigo junto a otros compañeros. En medio del evento, los asistentes comenzaron a consumir cocaína, aunque Johnson había expresado previamente su aversión a las drogas, y de repente se vio obligado a aspirar un poco del polvo blanco.

"Me senté al lado de Dave y él tomó un plato y lo movió hacia mí haciendo un gesto, parecía que había un par de líneas de polvo blanco. Me lo empujó aunque no se lo había pedido y tomé un poco estúpidamente", relató ante el tribunal.

De acuerdo con su testimonio, después de consumir esta sustancia Johnson comenzó a sentir debilidad en las extremidades y luego se desmayó. Al despertar, se dio cuenta de que estaba siendo arrastrado por su amigo hacia el dormitorio y le pidió que lo dejara quieto, pero sus súplicas fueron ignoradas y nuevamente perdió la conciencia.

Cuando abrió los ojos ya se encontraba en la habitación, acostado encima de Toulson: "Su pecho estaba en el suelo, mi pecho estaba en su espalda. Mi brazo derecho estaba debajo de él y mi brazo izquierdo estaba extendido. Fue entonces cuando volví en mí”, afirmó.

Publicidad

En ese momento, aún sintiendo las extremidades pesadas y con miedo de perder el conocimiento una vez más, tomó la determinación de emprender acciones de defensa que había aprendido en clases de artes marciales: "Decidí que intentaría obtener el control porque creía que Dave me iba a violar. Decidí estrangularlo con una técnica que creo que se llama estrangulamiento con guillotina”.

Según el acusado, no recuerda exactamente cuánto tiempo estuvo sobre su amigo, pero luego de que quedara inmóvil volvió a desmayarse. Al despertar vio que Toulson no estaba respirando y se comunicó inmediatamente con la línea de emergencias.

Finalmente, Johnson aseguró que todo lo que hizo fue en defensa propia y no aceptó los cargos de homicidio: "Si no me hubiera defendido, creo que me habrían violado", reiteró. De momento, el juicio en su contra continúa.