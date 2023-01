Hombre confesó que mató a su esposa, sus tres hijos y al perro en una urbanización de Disney

El crimen fue cometido en algún momento de diciembre, pero solo hasta ahora descubrieron los cuerpos en la vivienda donde residía la familia, en Florida.

La Policía fue a la casa de Anthony Todt, en una urbanización de The Walt Disney Company aledaña a los parques de Orlando, en relación con una investigación no vinculada al caso, cuando hallaron los cadáveres de su esposa Meghan, de 42 años, y sus hijos, de 4, 11 y 13 años.

También encontraron muerta a la mascota.

Aunque a finales de diciembre fueron a esa casa porque allegados no tenían noticias de la familia, autoridades no vieron algo sospechoso en el lugar.

La oficina del Alguacil del condado Osceola confirmó el arresto de Anthony, que después confesó haber sido el autor del macabro crimen, aunque aún no se conocen las razones.

El canal local Wesh señaló que la vivienda estaba rentada desde mayo pasado por la pareja originaria de Connecticut, donde son dueños de un consultorio de terapia deportiva.

Este medio informó, además, que los vecinos habían llamado a las autoridades porque en las últimas semanas no habían visto a los menores.

También narraron que el dueño de la vivienda fue al lugar y trató de ver a través de las ventanas si estaban los arrendatarios, a los cuales había desalojado por falta de pago.

Wesh de igual forma confirmó mediante documentos oficiales que Tony y Megan Todt habían alquilado la casa y habían sido desalojados el mes pasado.

La pareja también aparece como dueña desde 2005 de un condominio en Kissimmee, en el centro de Florida.

El alguacil del condado de Osceola, Russ Gibson, dijo a la prensa que todas las partes involucradas en la investigación estaban identificadas.

El padre enfrenta cuatro cargos por homicidio y uno por crueldad animal.