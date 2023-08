Hombre de 80 años desafió el párkinson y cumplió su sueño de conocer el espacio: "Es fuerza mental"

El británico Jon Goodwin, de 80 años, se convirtió en un modelo a seguir tras desafiar su debilitante párkinson para cumplir su sueño de conocer el espacio. El hombre, que fue diagnosticado hace nueve años con la enfermedad, quiere demostrarle al mundo que "todo es posible".



En una entrevista con el diario local Mirror, el adulto mayor confesó que con su hazaña quiere inspirar a otros enfermos de párkinson para que sigan adelante con sus vidas sin negarse a las aventuras.

"El mensaje que me gustaría enviar a todos los que sufren de párkinson es que la enfermedad no les impida hacer cosas aventureras. No me ha detenido. Definitivamente es fuerza mental", expresó.

“Me levanto todas las mañanas y creo que no me pasa nada, pero pronto mi cuerpo me dice que tengo el problema. Simplemente lo ignoro. Es una enfermedad terrible. Es incurable. No existe cura", agregó.

En 2005, Goodwin se inscribió en una convocatoria realizada por Virginia Galactic para viajar al espacio, antes de ser diagnosticado con párkinson. Sin embargo, tiempo después, contrajo la enfermedad. "Este es el fin de mi viaje al espacio, pensé", señaló.

Pero esto no fue un impedimento para ser aceptado por la tripulación, 18 años más tarde.

"He realizado varios controles de salud y todo lo demás a lo largo de los años, y nunca me ha impedido hacer lo que quería hacer. Espero que mi vuelo al espacio inculque en otras personas alrededor del mundo y otros enfermos de párkinson que eso no les impide hacer cosas que no son normales, si tienen tiempo", afirmó.

El octogenario participó en los Juegos Olímpicos en su juventud, en el deporte de piragüismo, y comparó su actual logro con las competencias. "Es un logro justo", comentó.

Además, relató cómo fue su experiencia fuera de la órbita terrestre. "Es lo más increíble que he hecho en mi vida. La belleza pura de la Tierra desde el espacio es completamente surrealista. He conducido algunos autos rápidos, pero la aceleración de eso es increíble", dijo.

Con este viaje, Goodwin no sólo se convirtió en el primer turista de pago del Virgin Galactic de Richard Branson, sino que también es el primer atleta olímpico en aventurarse al espacio.

La nave despegó desde Nuevo México este jueves, 10 de agosto de 2023, con tres civiles a bordo: Jon Goodwin, de 80 años; Keisha Schahaff, de 46, y su hija Anastatia Mayers, de 18.

El vuelo tuvo una duración de hora y media, aunque los astronautas solo estuvieron unos minutos en el espacio. De acuerdo con la compañía a cargo del viaje, hay al menos 800 personas en la lista de espera del Virgin Galactic.