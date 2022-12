'Hombre del sombrero', sospechoso de atentados de Bruselas, quedó libre por falta de pruebas

Autoridades confirmaron la puesta en libertad de Fayçal C., quien los medios locales habían identificado como el 'hombre del sombrero' que haría parte del atentado en el aeropuerto de Bruselas el pasado 22 de marzo.

En un comunicado, la Fiscalía ha informado: "los indicios que habían llevado a la detención de la persona llamada Fayçal C., no fueron sustentados por la evolución de la investigación. En consecuencia el afectado fue puesto en libertad por el juez instructor" señaló el ministerio público, sin más precisiones.