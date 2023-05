Hombre ebrio le arrancó parte del labio a su pareja por salir tarde del trabajo

En Perú, una joven madre denunció la agresión de su pareja, quien por no responderle las llamadas y salir tarde de su trabajo le arrancó parte del labio. El agresor ha sido puesto en prisión preventiva, pero la víctima teme que no se aplique justicia para el caso.



🚨 En Huarmey, Áncash, un sujeto identificado como Christian Purizaca Gutiérrez, le arrancó el labio de un mordisco a su pareja porque se demoró en salir de su trabajo.@MimpPeru @FiscaliaPeru pic.twitter.com/Gj8qRFfMZg — Claudio Vargas (@ClaudioVargasTV) May 3, 2023

La víctima, identificada como Rosa Ochoa, contó en un video para redes sociales que se encontraba terminando su jornada laboral en un local de celulares de la ciudad de Huarmey, cuando notó que su pareja, Cristian Purizaca Gutiérrez, la llamaba repetidamente al teléfono.

Aseguró que no le contestó porque se encontraba cuadrando la caja, pero que, ante sus insistentes llamados, salió del local y lo encontró afuera del sitio. Después de esto, él la sujeta por el cuello y le jala el cabello, llevándola a un lugar cercano.

Declaró que, a pocos metros del local, la mordió y se comió parte de su labio. Al ver la situación, sus amigos y transeúntes la auxiliaron, mientras que las autoridades trasladaron al agresor al Serenazgo, una entidad de vigilancia policial de aquel país.

La mujer comentó que no es la primera vez que en casi un año de relación había tenido actitudes de maltrato contra ella, y que estas sucedían tanto si él estaba sobrio o borracho.

“Seguíamos juntos, hablábamos de tratar de mejorar como pareja, pero ya esto ha llegado a su extremo”, declaró Ochoa.

La mujer, quien requiere una cirugía reconstructiva para poder tratar la mutilación que el sujeto le ha causado en su rostro, no cuenta con los recursos para hacerla, pues debe desplazarse a otra ciudad para hacerlo.

Esto la preocupa, pues también laboraba en shows infantiles que representaban una retribución económica importante para la manutención de su hijo.

Comentó que después del incidente, el papá y el tío de Purizaca se acercaron a ella para arreglar la situación, sin embargo, ella les manifestó que deseaba continuar con la denuncia y un proceso en el cual exige la máxima sanción penal para él. “No pienso dar el brazo a torcer”, expresó segura.

El poder judicial peruano dictó 8 meses de prisión preventiva para el atacante. Durante el proceso, Rosa expresó indignación frente a las declaraciones que dio la abogada defensora de Purizaca Gutiérrez durante la primera audiencia, debido a que insinuó que podría haber sido su culpa que el hombre la agrediera.

"A pesar de que yo he sido la víctima, su abogada, siendo mujer y teniendo hijas mujeres, diga que yo, mayormente, me le he provocado. Lo he entendido así, que lo que él ha hecho es cosa leve. ¿Ustedes ven la gravedad de lo que me ha hecho? Mi rostro no me lo va a recuperar nadie. Solamente pido justicia", dijo la mujer en grabaciones obtenidas por RPP.

Si requiere más información o asesoría podrá acercarse a las casas de justicia, Personería de su municipio, Comisaría de Familia, Consultorios Jurídicos o a la Defensoría del Pueblo. También se puede comunicar a las siguientes líneas telefónicas:

Fiscalía General de la Nación: Línea nacional 0180000919748 – Celular 122.

Línea de orientación a mujeres víctimas de violencia: 155.