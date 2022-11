Un indignante acontecimiento se presentó en la ciudad argentina de Cañuelas. Allí un hombre embistió con su carro a una mujer luego de que esta le pidiera que condujera más despacio, pues se encontraban en una zona residencial.

En diálogo con el medio Todo Noticias , la mujer afectada, identificada como Brenda Renzulli, relató que no es la primera vez que enfrenta al sujeto por exceder los limites de velocidad en el sector, pues el hombre es conocido en la zona, ya que suele trasladar a un grupo de obreros que trabaja en una obra cercana.

Cuando la señora se le acercó al hombre, este la arrolló con su coche, arrastrándola por aproximadamente 100 metros. Por fortuna, la ciudadana se aferró al capó del vehículo, por lo que no cayó al pavimento.

Sin embargo, no conforme con la situación, el sujeto se detuvo y le propinó una cachetada a la mujer antes de retirarse de la zona.

“Me asomo a la mitad de la calle para decirle que vuelve a pasar despacio. Me embiste y me sube del capó y me arrastra 100 metros. Va haciendo zigzag para los dos lados para poder tirarme. Frena de golpe y me logro soltar y bajar”, comentó Brenda Renzulli.

El conductor que embistió a la mujer fue denunciado ante las autoridades, quienes descubrieron que el carro no tenía seguro, razón por la cual se le impuso una infracción y se le decomiso el automóvil.

Por su parte, la ciudadana solicitó una orden de restricción, en la cual una jueza determinó una prohibición de contacto y hostigamiento.