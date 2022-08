Hombre fue asesinado frente a su papá por un compañero de trabajo al que le pegó sin culpa

Un hombre de 35 años fue asesinado frente a su padre por un compañero de trabajo que le dio varios disparos. Según el progenitor de la víctima, el atacante estaba ofendido porque su hijo, sin querer, lo había golpeado horas más temprano en medio de la jornada laboral.

El hecho de intolerancia se registró en un almacén de material de construcción de Brasil. Cámaras de seguridad captaron cómo el pistolero perseguía a Diogo Reis Ferreria, al tiempo que le descargaba varios tiros.

El padre de la víctima, que también trabaja en ese mismo almacén, dio detalles a la cadena TV Globo: "Pasó junto a mí con el arma y le dije: 'Amigo, no hagas eso. No mates a mi hijo, por el amor de Dios'. Y simplemente no escuchó. Le disparó a mi hijo. Mi hijo corrió y le estaba disparando por la espalda”.

El sujeto que aparece en el video huyó tras el vil asesinato y la Policía le sigue el rastro.