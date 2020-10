Hombre golpeó brutalmente a su pareja porque ella no quiso darle la contraseña de su celular

Un joven de El Salvador fue capturado por la Policía de ese país luego de que golpeó a su compañera sentimental . Esta agresión fue propinada porque la mujer se negó a darle la contraseña de su celular.

La golpiza, que quedó captada en video, sucedió mientras la víctima tenía a un bebé en los brazos. En las imágenes se logra evidenciar que el pequeño también es víctima de los empujones y puñetazos.

“Te lo estoy diciendo de buena manera. No es pelea, apúrate, ponla. Te lo pido de buena manera y no me quiere hacer caso”, dijo el agresor mientras le exigía la contraseña a la joven.

En ese momento, una mujer que está atrás de ellos graba la agresión y le pide al sujeto que se detenga, pues la víctima tiene al bebé en los brazos.

Precisamente, ella subió el video a las redes sociales y se viralizó en cuestión de minutos. Las imágenes fueron utilizadas por la Policía de El Salvador para capturar al agresor.

Usted puede ver el video de la agresión, dando clic aquí . Advertimos que las imágenes son fuertes.