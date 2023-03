Hombre intentó robar a su propio hijo y terminó tras las rejas: "No sabía que era él"

Un extraño hecho tuvo lugar en Glasgow, Escocia . Un hombre, sin saberlo, intentó robar a su propio hijo en un cajero automático. El tono de voz y el color de sus ojos fueron suficientes para que el joven de 17 años identificara la identidad del ladrón, quien llevaba el rostro cubierto.



Según BBC News, el joven retiró tan solo 10 libras (58.000 pesos colombianos) en un cajero cerca de su casa. En ese momento, el delincuente, de 45 años, atacó con arma cortopunzante e intentó robar a su propio hijo.

El sujeto le dijo a la víctima que entregara el dinero, a lo que él, sabiendo que era su padre, le respondió: "¿Hablas en serio? ¿Sabes quién soy?". "Me importa un carajo quién seas", agregó el criminal.

El joven descubrió el rostro del ladrón y le dijo: "¿Qué estás haciendo?". El sujeto, lleno de vergüenza, le respondió: "Lo siento, estoy desesperado". La víctima huyo de la escena y en seguida alertó a sus familiares. El hombre que intentó robar a su propio hijo fue arrestado.

Al sujeto le imputaron los delitos de intento de robo y posesión de un cuchillo en un lugar público: "No sabía que era él en el cajero automático".

Aunque el hecho se registró en noviembre de 2022, en los últimos días, el hombre fue condenado a 26 meses de cárcel.



Conductor enfurecido casi mata a un joven mientras perseguía a otros que le jugaron una broma

En otras noticias, mientras perseguía a otros jóvenes que le jugaron una broma en la puerta de su casa , un conductor enfurecido arrolló a Christopher German, de 20 años, y lo dejó con graves lesiones en las piernas.

De acuerdo con la información que se reveló durante la investigación, Oliver Donnellan se molestó luego de que unos jóvenes jugaran en su casa - ubicada en Bolton, una ciudad de Inglaterra - ‘tintín corre corre’. Él subió a su Land Rover para tratar de alcanzarlos y terminó atropellando al joven Christopher German que se encontraba jugando en su celular frente a su vivienda.

Al parecer, la violenta reacción del hombre se dio por una discusión anterior que había tenido con los adolescentes que decidieron tocar en su puerta y luego huir.

Producto del incidente, Christopher German quedó con graves heridas en las piernas y requirió una reconstrucción completa de su rodilla izquierda. Además, los médicos temen que desarrolle artritis antes de cumplir los treinta.

“Estaba sentado en la cerca con mi teléfono y luego el 4x4 vino por la carretera con las luces altas encendidas. Al principio no pensé en ello, pero luego se precipitó y, cuando miré hacia arriba, me golpeó. Logré empujar mi cuerpo hacia arriba, pero la Land Rover golpeó mis piernas. Estaba atrapado y no podía sentir nada desde la rodilla izquierda hasta el talón”, contó el joven al diario The Sun, agregando que “fue el momento más aterrador" de su vida.