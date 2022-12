Hombre lanzó a su hijo de 3 años de rascacielos y se suicidó

El hombre al parecer lanzó al niño de tres años desde un rascacielos de 52 pisos y después se tiró, dijo el domingo la Policía.

Las autoridades dijeron que recibieron una llamada de emergencia que informaba sobre la caída de ambos del edificio en la zona Upper West Side de Manhattan, aproximadamente al mediodía. Cuando los agentes llegaron al lugar, hallaron los cadáveres sobre los techos de dos edificios adyacentes.

Kanarikov fue declarado muerto en el lugar, pero el niño, Kirill Kanarikov, fue trasladado a un hospital cercano donde se confirmó su muerte, dijo la policía.

Las autoridades dijeron que al parecer el padre no vivía en el edificio.

Luis Ortiz, un testigo, dijo al New York Post que estaba en un hospital cuando los paramédicos llegaron con el menor al hospital y masajeaban su pecho.

"Uno podría decir que se estaba yendo. Dijeron que el padre estaba ahí, pero no trajeron a nadie más. Simplemente era desgarrador. Yo tengo dos hijos. Ellos (el personal médico) trataron de hacer lo mejor que pudieron", dijo Ortiz al diario.

Los policías que investigaban las muertes salieron del edificio a media tarde para fotografiar un vehículo gris Lexus RX350 que estaba estacionado cerca.

El rascacielos, listado como South Park Tower, está situado a escasa distancia de Columbus Circle (la rotonda de Colón) y del Centro Lincoln.

En marzo, una mujer con su bebé en brazos se arrojó desde su ventana en el octavo piso de un edificio de Harlem. La madre murió pero el niño de 10 meses sobrevivió. Las autoridades hallaron una nota de suicidio en su vivienda.