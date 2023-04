Hombre le quemó la cara a la cuñada luego de ella le hablara sobre la salud de su rata mascota

Charlotte Foster, de 29 años, vivió una pesadilla cuando en 2021 el hermano de su prometido la atacó por una discusión acerca de su rata mascota. El hombre le causó quemaduras en el rostro que, literalmente, le derritieron sus pecas.



Foster comentó su experiencia por primera vez desde el accidente con SWNS, con el fin de dar un esperanzador mensaje a otras víctimas de quemaduras.

El altercado sucedió el 4 de agosto de 2021 cuando Charlotte le envió un mensaje al hermano de su prometido, Ben Queen, comentándole sobre una visita al veterinario de su rata Ruby.

"Él también tenía una rata como mascota, así que charlábamos sobre nuestras mascotas. Mencioné que el veterinario me había dado un medicamento para Ruby y luego me llamó estúpida por darle un medicamento a una rata", comentó la mujer.

La reacción le tomó por sorpresa y la hizo sentir mal, especialmente porque consideraba que su relación había sido buena hasta ese momento. Comenta que decidió llamar a Ben para decirle que la había herido y fue hasta su casa para expresarle sus sentimientos. “Hasta el día de hoy, desearía no haberlo visitado nunca", expresó Foster.

Cuando llegó a su domicilio, intercambió un par de palabras con él y, antes de que se diera cuenta, sintió un "cálida sensación en la parte superior" de la cabeza "que rápidamente se puso caliente y luego hirviendo".

Cuenta que, en ese momento, Ben le gritó y elevó la tetera contra ella, y le vertió agua hirviendo contra su cuero cabelludo, cuello, pecho y espalda. En medio del desespero saltó con ropa a la ducha para echarse el agua de la regadera.

"El agua estaba tan caliente que solo gritaba de dolor", recuerda la mujer. Al escuchar los clamores que expresaba, su suegra llamó a una ambulancia.

Cuando las autoridades llegaron definieron que tenía quemaduras de primer y segundo grado, por lo cual debieron llevarla a un hospital, que terminaría remitiéndola a una unidad de quemados en otra ciudad para recibir tratamiento especializado.

"El dolor posterior fue insoportable. Simplemente lloraba porque me dolía mucho. Mi cabello se pegaba a mi oreja que se había ampollado por todas partes y mi cara se había hinchado por completo", contó.

Durante el proceso de recuperación pudo ver cómo las pecas, una característica singular de su rostro, cambiaron de marrón a negro y comenzaron a caerse. Sam, su prometido y hermano del agresor, la acompañó durante el difícil momento.

Más allá de las cicatrices físicas, que le cambiaron su rostro por completo y que “es un recordatorio constante del ataque", Charlotte lamenta que su hijo tuviera que verla pasando por ello, ya que, aunque siempre le decía que estaba hermosa, podía ver el susto que le producía verla herida.

El agresor fue sentenciado a 21 meses de prisión por las lesiones que le causó a su cuñada. Un par de meses después, Ruby, la mascota por la cual se sobresaltó su cuñado, falleció. "Era muy especial, pero me alegré de que ya no sufriera. Todavía no estoy al 100%, pero el encarcelamiento de Ben es un comienzo", afirmó.

“Espero que otras víctimas de quemaduras lean esto y vean que hay esperanza y que mejorará con el tiempo", concluyó la mujer.