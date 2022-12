Hombre mata a una mujer y toma niños como rehenes en EE. UU.

Después de matar a una mujer, el hombre tomó a varios niños como rehenes, al parecer uno de ellos es su hijo.

Stephen Vam, teniente de la policía de Trenton, dijo este sábado que las autoridades retomaron las negociaciones con el hombre poco después de las 5:00 p.m. hora local, pero no confirmó la identidad del sospechoso, ni el número de rehenes o la relación entre ellos.

Por su parte, el sargento Robert Carrier indicó al diario USA Today que el enfrentamiento con el hombre comenzó la tarde del viernes, cuando la Policía entró al edificio de apartamentos en el sector de South Ward, para indagar sobre el estado de una mujer de la cual sus familiares no tenían noticias desde hace varios días.

Según las autoridades, al entrar a la vivienda hallaron el cadáver de una mujer en estado de descomposición y a un hombre que amenazaba con un arma.

La Policía salió de la vivienda, estableció un perímetro de seguridad y pidió refuerzos de un equipo especializado, además de evacuar varias viviendas colindantes como medida de precaución.

El diario The Times, de Trenton, capital del estado, dijo que entre los rehenes hay varios niños.

Ray Kelly dijo a ese diario que su prima, Carmen Kelly, de 42 años, fue asesinada y que cuatro de los cinco hijos de esta se encontraban en el apartamento.

El hijo mayor de la víctima, un joven de 19 años que padece de autismo, se encuentra a salvo con unos familiares, dijo Kelly al diario.

Citando fuentes policiales, el diario The Times afirmó que el individuo no es el padre de los niños y que también mató a uno de los menores.

El fiscal del Condado Mercer informó que la Policía trata de persuadir al hombre que deje en libertad a los niños y se entregue a las autoridades.

Equipos armados, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), agentes policiales locales y estatales, y especialistas en negociación de rehenes han acudido a la vivienda para tratar de resolver la crisis.

Washington (EE. UU.)