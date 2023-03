Hombre mató a la madre de sus dos hijos mientras ella salía de la casa para llevarlos al colegio

Un terrible caso tiene consternada a la comunidad bonaerense de Cañuelas, en Argentina, pues un hombre asesinó de cuatro balazos a la madre de sus dos hijos. El crimen fue perpetrado en frente de los menores y cuando la víctima salía de su casa para llevarlos al colegio.

También lea: Mesera fue golpeada de manera atroz al intervenir en una discusión y perdió la audición

El fatal feminicidio sucedió en la mañana de este jueves, 16 de marzo de 2023, cuando María Isabel Speratti Aquino, de 40 años, abrió la puerta de su casa para llevar a sus hijos, pero su expareja, Gabriel Alejandro Núñez, de 47, sin mediar palabra, le disparó a la mujer cuatro veces y uno de los disparos lo recibió en la cabeza.

La víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde llegó en estado crítico y murió poco después, según información del medio local TN.

María Isabel ya había denunciado a su homicida por violencia de género y un mensaje de WhatsApp a un grupo vecinal dejó entrever los maltratos que sufría esta mujer.

Publicidad

"Buenas noches, vecinos. Les quería informar que el día viernes a la noche el que era mi marido me agredió y casi me mata. Actualmente, hay una orden de restricción por lo (que) no debe acercarse a menos de 200 metros. Les pido por favor que si lo ven rondando por el barrio, llamen al 911”, dice el mensaje.

Puede ser de su interés: Ladrones agredieron a niño de 5 años que trató de defender a su mamá de un robo

Por su parte, los hijos de la víctima, de 13 y 17 años, salieron corriendo de la escena del crimen y se escondieron en una obra en construcción, puesto que estaban aterrados por lo que había hecho su padre.

Tras dispararle a su exesposa, Núñez escapó del lugar en un carro gris, pero efectivos de la Policía lo interceptaron y encontraron en el vehículo una pistola Bersa 380 9 mm con la cual este hombre habría cometido el homicidio. El sujeto fue capturado.

Publicidad

De acuerdo con las autoridades, este hombre no solo tenía denuncias de maltrato en su contra, sino que también tenía una orden de alejamiento.

Otras noticias del día: