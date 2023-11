Hombre pedía fotos íntimas a niñas y mamá de una menor lo denunció

Hay gran indignación en la comunidad de la ciudad de Cochabamba, en Bolivia , luego de que una madre de una adolescente de 17 años denunció que un hombre estaba ofreciendo pagarle a la menor, y a otras de sus amigas para que le vendieran fotos íntimas, esto con el fin de subir las imágenes a sitios de contenido explícito infantil.



La mujer indicó que “cualquier evento que había, (él) siempre estaba dispuesto a brindarse y les ofrecía llevarlas a su casa”. Por medio de estos “favores”, él se ganaba la confianza de los padres de familia.

Al parecer, el señalado aprovechaba estos momentos para convencerlas de venderle fotos íntimas.

¿Cómo fue descubierto?

Según el medio UNITEL, debido a que el hombre le llegó a ofrecer a la hija de esta madre una "comisión por reclutar a más niñas", la menor le informó a su progenitora las solicitudes que le estaba haciendo el sujeto.

La mujer contó que su hija le dijo: “Este señor me ha estado escribiendo y me pide si quiero trabajar con él y que me puede tomar fotos desnuda y pagar muy bien. Y que capte a otras chicas del curso, que hable con una, con otra”. Ante tal revelación, la mujer acudió a las autoridades para denunciarlo.

Para lograr su captura, la adolescente debió citarlo frente a su colegio. Allí, los oficiales lo estaban esperando y lo aprehendieron. Al informarle que iba a estar privado de la libertad por corrupción de menores, negó la acusación y respondió que la mamá de la menor “no la quería llevar” y que por esa razón él estaba ahí. Además, dijo que iba a cenar con ella.

Enfrenta una pena de más de una década por delitos de corrupción de menores, pornografía infantil y acoso sexual a adolescentes de entre los 13 y 17 años.



