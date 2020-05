Hombre que amenazaba con matar a las mascotas de la casa fue abatido por un policía

El uniformado llegó ante el reporte familiar, sin embargo el sujeto se tornó violento y todo acabó en tragedia.

La Policía de Rosh HaAyin, en Israel, recibió una llamada de emergencia. Una mujer reportaba que su hermano amenazaba con matar a su perro y sus gatos.

El uniformado llegó a la vivienda e intentó mediar con el sujeto, identificado como Shiral Habura, al conocer que tenía trastornos mentales.

Aparentemente sin mediar palabra, el hombre de 30 años corrió a la cocina, tomó un cuchillo y atacó al policía cuando conversaba con su familiar. Allí lo alcanzó a herir en la cabeza y en la pierna antes de que reaccionara.

En una cámara de seguridad quedó registrado cómo el uniformado de 28 años intentaba escapar al violento ataque que estaba sufriendo.

Ambos corrieron y se tropezaron. El efectivo logró ponerse en pie, desenfundar su arma y descargar su pistola sobre el cuerpo de Habura, quien falleció horas después en un hospital.

Los padres de la víctima lamentaron que el problema de su hijo acabara de forma fatídica, pues advirtieron que varias veces intentaron contactar una institución psiquiátrica que le diera tratamiento, pero no fue posible.

"No me trataron bien, me humillaron y me hicieron llorar. Nuestros sistemas son terribles. A nadie le importa el otro, estoy decepcionada", explicó la madre, según ella, sobre el trato de las autoridades cuando pidió ayuda para su hijo.