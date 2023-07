Hombre que ayudó a morir a su esposa en estado terminal fue declarado no culpable de asesinato

David Hunter, de 76 años, confesó haber matado a su esposa que padecía de una enfermedad terminal para poder acabar con su sufrimiento, a petición de ella. Por este motivo y bajo el argumento de que se trató de un suicidio asistido, jueces del tribunal de Chipre lo declararon no culpable de asesinato, aunque deberá responder por los cargos de homicidio involuntario en una sentencia que se emitirá el próximo 27 de julio.



De acuerdo con las autoridades, una libreta azul y un bolígrafo encontrados en la casa de la pareja, que llevaba más de 57 años juntos, fueron piezas claves para la investigación. “Mi esposa está sufriendo mucho. Ella me pidió que la ayudara, así que hicimos esto juntos”, decía en el papel, que fue determinante para absolver al hombre de los cargos de asesinato.

Según las declaraciones de Hunter ante el tribunal, su esposa Janice tenía un cáncer en la sangre que avanzaba progresivamente y ya no tenía calidad de vida. “Ella lloró y me rogó que la ayudara”, dijo en la corte. “Durante cinco o seis semanas antes de morir me estaba pidiendo que la ayudara, me pedía más cada día”, agregó.

Hunter confesó en la corte sentirse impotente ante la situación y recordó el día en el que finalmente le ayudó a su esposa a morir. “Ella estaba durmiendo en la silla de cuero de abajo y durante la última semana dormimos juntos en esas sillas. Me sentí tan impotente y desesperado por no poder hacer nada por ella. Cada día me pedía intensamente que le ayudara a morir. Yo no quería hacerlo después de 57 años juntos, pero ella empezó a llorar y a suplicarme”, relató el hombre.

“Ella dijo: 'No puedo seguir, esta no es la vida para mí. Solo vamos al hospital y nos quedamos en casa, no puedo seguir’. Empezó a ponerse histérica así que le dije: 'Sí, te voy a ayudar'”, aseguró. Después de eso, Hunter se fue a la cocina para pensar lo que iba a hacer, mientras que Janice lloraba desconsoladamente.

“Me volví hacia mi esposa y ella seguía llorando, lo siguiente que hice fue colocar mis manos aquí (sobre su nariz y boca) y cuando terminé tenía un color gris. Ella no intentó detenerme. No sé cuánto tiempo mantuve mis manos allí. No se parecía en nada a mi esposa y fue la primera vez que lloré después de muchos años”, declaró.

Acorde con Hunter, los últimos días de su esposa fueron los más terribles, durante dos o tres semanas no podía mover sus articulaciones ni podía mantener el equilibrio y solo se alimentaba con sopa, por lo que había perdido mucho peso. “Perdió tanto peso que no había carne para ponerse las inyecciones”, recordó.

Tras la muerte de su esposa, Hunter llamó a su hermano para comentarle los deseos que tenía de acabar con su vida y empezó a tomar una mezcla de drogas que no cumplieron su cometido debido a la rápida acción de la Policía que llegó hasta la vivienda, ubicada en la villa de Tremithousa.

El juez Muchaelis Droussiotis dio su veredicto y declaró a Hunter como no culpable de asesinato, pero deberá presentarse ante el tribunal el próximo 27 de julio donde será sentenciado por homicidio involuntario.

Según los abogados, es posible que David Hunter pueda ser liberado la próxima semana debido a las circunstancias del caso.