Hombre que se encontró una bolsa con dinero en efectivo fue acusado de hurto

Lo que comenzó como un golpe de suerte, se convirtió rápidamente en una pesadilla luego de que un hombre en Estados Unidos se encontrara en el estacionamiento de un banco una bolsa con 5.000 dólares en efectivo y tres meses después fuera acusado de hurto. Ahora, deberá pagar una multa equivalente al dinero que se encontró y podría ser condenado hasta con cinco años de prisión.



Le puede interesar: Encontró un billete de lotería millonario en el fondo del bolso de su esposa

Los hechos se presentaron el pasado mes de mayo cuando Robert Withington, de Trumbull, Connecticut, se encontró la bolsa con el efectivo afuera de un banco local y decidió quedársela al ver que no estaba identificada.

“Salí al estacionamiento, vi algo en el suelo y no había nadie alrededor, así que lo recogí. No es como si hubiera robado algo. Todo fue en el momento y fue como si me hubiera tocado la lotería. Eso fue todo”, aseguró Whitington al medio local Hearst Connecticut Media.

Luego de una exhaustiva investigación, iniciada tras el reporte de un empleado de la Oficina del Recaudador de Impuestos de la ciudad que no pudo localizar la bolsa de depósito bancario, las autoridades dieron con el hombre a través de los videos obtenidos en las cámaras de seguridad y consiguieron una orden de allanamiento en su contra.

Poco después, los oficiales de la policía de Trumbull descubrieron que simplemente la bolsa se había “dejado caer inadvertidamente” afuera del banco, en el lugar donde Withington la recogió y el hombre confesó haber tomado el dinero, pensando que no estaría en la obligación de devolverlo a su legítimo dueño, ya que no había notado nada identificable en el interior.

Publicidad

“Esto es como una tontería. Encontré dinero y ahora probablemente me va a costar. Si hubiera sabido que estaba equivocado desde el principio, lo habría devuelto inmediatamente. No pensé que estaba haciendo nada malo”, señaló Withington en el medio anteriormente mencionado.

Pese a esto, la policía afirmó que la bolsa estaba llena de recibos de impuestos de la ciudad y que claramente tenía marcada la insignia del banco. Por si fuera poco, dijeron que también atenúa numerosos documentos que identificaban que el contenido pertenecía a la ciudad de Trumbull.

Por este motivo, Robert Withington fue acusado de hurto en tercer grado y podrá ser condenado hasta con cinco años de prisión y sancionado con hasta 5.000 dólares en multas. El hombre, que dirige un negocio de adiestramiento de perros, no tiene antecedentes penales y fue puesto en libertad para comparecer ante el tribunal el próximo 5 de septiembre.