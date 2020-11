Hombre que violó y mató a pedófilo en una celda sonrió al escuchar el veredicto en su contra

Paul Fitzgerald enfrentó un juicio de cuatro días por el homicidio del pedófilo Richard Huckle, que violó a 191 huérfanos mientras trabajó como voluntario en Malasia.

"Usted es un psicópata y obtiene placer al imaginarse torturar, violar, matar e incluso comerse a otros", le dijo el juez al asesino, que rio mientras escuchaba el veredicto que el jurado tras poco más de una hora de deliberación.

El togado recordó los detalles sangrientos del homicidio del pedófilo Huckle, que pagaba 22 cadenas perpetuas en una cárcel de Reino Unido .

“Este caso involucra una conducta sádica. Estoy seguro de que tomó la decisión consciente de matarlo. Como usted mismo dijo, cometió un asesinato a sangre fría”, señaló el juez, según publicó el diario Mirror.

Durante el juicio, Fitzgerald no aceptó los cargos argumentando que sus condiciones mentales afectaron su capacidad para ejercer el autocontrol.

“Mi problema es que no tengo la capacidad de controlarme, de mirar a las personas y verlas como seres humanos. No las valoro, no me preocupo por ellas”, expresó.

Publicidad

"No me siento mal por lastimar a la gente, no tengo la capacidad de sentir remordimiento", agregó.