Hombre se disfrazó como su mamá para pasarle el examen de conducción

Enfrenta cargos de fraude de identidad e intento de engaño a un organismo gubernamental. Fue liberado bajo fianza mientras detectives abren investigación.

Heitor Marcio Schiave, como ha sido identificado el hombre, se presentó vestido con maquillaje, falda, camisa floral y hasta las uñas pintadas para lucir como su madre de 60 años, quien ha reprobado tres veces el examen para obtener su licencia de conducción.

Por poco engaña a la examinadora del Departamento de Tráfico de Porto Velho, Brasil. Sin embargo, la mujer afirmó que empezó a sospechar al ver que “estaba incómodo” en el rol de mujer.

Además, sus manos grandes y una voz inusualmente aguda lo delataron.

“Cuando me subí al auto y me senté junto a él, rápidamente me di cuenta de que se trataba de un hombre vestido de mujer”, indicó la examinadora Aline Mendonça.

Añadió que pese al esfuerzo del hombre por “ser femenino y lo más natural posible”, ella tuvo que pedirle la identificación para rectificar que sí era la persona que debía presentar la prueba.

Posteriormente Mendonça tuvo que reportar el delito.

Este video, publicado por el diario Daily Mail, muestra el momento en que el hombre es atrapado opr el engaño.



La acción de este hijo ha sido calificada en redes sociales como un “gesto noble”, incluso algunos usuarios defendieron que “lo hizo por amor”.

Otros, por el contrario, condenaron sus acciones y señalaron los riesgos que representaría en la carretera alguien que ha fallado tres veces un examen de conducción.