Hombre se prende fuego en el centro de Washington

Un equipo de emergencias acudió a la intersección entre las calles 7 y Madison Drive, en la explanada conocida como el "National Mall" entre el Capitolio y el monumento a Washington, donde se encontraba la víctima aún no identificada, informó la cadena CNN.

Según CNN, no está claro si se trata de un accidente o de un ataque premeditado, y tampoco se conoce la condición del hombre, que fue trasladado a un hospital local.

Las autoridades policiales no han hecho declaraciones sobre el incidente, ocurrido un día después de que una mujer afroamericana intentara traspasar con su vehículo una barrera cerca de la Casa Blanca, lo que desencadenó una persecución de la policía hasta el Capitolio, donde fue abatida a tiros por la policía.