Hombre se tocó las partes íntimas frente a una pasajera al interior de un bus

En la ciudad argentina de Mendoza se presentó un repudiable episodio: un hombre es señalado de tocarse los genitales frente a una pasajera al interior de un bus.

El hecho quedó registrado en un video y fue compartido por un periodista llamado Matias Pascualetti. En la imagen se puede observar cómo un sujeto se toca la zona genital sin quitarle los ojos de encima a la mujer que grabó la escena con su dispositivo móvil.

“Esto pasó en el micro 380 que hace el recorrido Bruno Moron- Maza de Maipú”, indicó el comunicador a través de un trino.

Asimismo, el denunciante agregó que “la joven que filmó a este degenerado sufrió un ataque de nervios y una vez se bajó se fue corriendo a su casa”.

Tras la difusión de los hechos en la web, muchos usuarios se mostraron sumamente molestos por el actuar del inadaptado.

“Que desagradable, las mujeres no pueden estar tranquilas”, “Esto no puede quedar impune”, “Ojalá esto no le pase a otra más”, dijeron.

El medio argentino Todo Noticias precisó que se desconoce si la joven afectada interpuso una denuncia por lo ocurrido o acudió a las autoridades competentes.

En el país austral, el delito de exhibicionismo puede ser castigado con una pena de seis meses a un año de prisión. De igual forma, el sospechoso podría acarrear una multa de 12 a 24 meses de ser denunciado y hallado culpable.

Otras noticias de abuso contra la mujer

Una joven de 20 años pidió un servicio de transporte a través de una aplicación, sin embargo, al ver que la ruta que seguía el conductor no era la acostumbrada, intentó bajarse de la motocicleta y llamar a su familia, pero fue en ese momento en que el hombre se habría abalanzado para agredirla sexualmente .

“Mi hija sacó el celular para llamarme, para llamar a la amiga y el hombre se le fue encima, le quitó el celular y empezó a tocarla”, señaló la madre de la víctima.

El acceso carnal habría ocurrido en un potrero en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá.

“El abuso fue completo, abusó de ella carnalmente, todo lo que se conoce como abuso sexual”, añadió la madre de la joven que habría sido agredida.