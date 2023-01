Hombre sordo demanda a una página porno porque los videos no tienen subtítulos

Afirma que el sitio va en contra de la ley sobre personas con discapacidad que funciona en Estados Unidos desde 1990.

El demandante, Yaroslav Suris, sostiene que las personas con problemas de audición no pueden comprender la parte de conversación de los videos de Pornhub y asegura que se perdió en algunos de los diálogos de estos clips.

Suris, según TMZ, organizó una denuncia colectiva y basó sus argumentos en que la ausencia de subtítulos en los clips va en contra de la ley federal sobre personas con discapacidad conocida como ‘Americans with Disabilities Act of 1990’ o como ADA.

En la demanda incluye algunos de los títulos de los videos que supuestamente vio y que le resultaron confusos, entre los que cita uno con el título ‘Policía sexy consigue que hable el testigo’.

Suris defendió que se planteó suscribirse a la versión de pago de la web, pero consideró que no le merece la pena si este sitio no cuenta con subtítulos en sus contenidos para personas con problemas de audición.

La demanda exige que la web incluya subtítulos en sus vídeos y que apueste por ser un portal inclusivo. Además, solicita una indemnización.

No está muy claro el recorrido que puede tener la demanda presentada, ya que en junio de 2018 la compañía de contenido para adultos anunció una sección nueva dentro de su web con videos con subtítulos.

"Aquí en Pornhub es importante que continuemos dando servicio a todas las necesidades de nuestros usuarios y haciendo el contenido accesible para todos", afirmó entonces el vicepresidente de la compañía, Corey Price.