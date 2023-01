Hombre sufre fatal accidente en ascensor de un edificio de lujo

El terrible momento fue registrado por una cámara de seguridad ubicada en el lobby de la edificación, en Manhattan.

El New York Post informó que la víctima es Samuel Waisbren, un hombre de 30 años, y precisó que el accidente ocurrió hacia las 8:30 a.m. del viernes, en un edificio llamado Promenade.

El joven intentó salir del elevador, pero este descendió a gran velocidad y lo aprisionó contra la pared. Aunque testigos trataron de pedir ayuda, no había nada que hacer.

De acuerdo con ABC7, en mayo las autoridades multaron a los administradores del lugar con 1.300 dólares por el mal funcionamiento de uno de los ascensores.

Se conoció, así mismo, que el jueves se estaba realizando un mantenimiento de rutina.

La Policía ha iniciado una investigación para determinar las causas de esta tragedia.

Las imágenes, publicadas en la página del New York Post, pueden resultar muy fuertes.