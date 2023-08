Hombre trans dio a luz a gemelos luego de seis rondas de inseminación artificial

Un hombre trans de la ciudad de Charleston, en Virginia Occidental, Estados Unidos , dio a luz a unos gemelos, después de intentar seis rondas de inseminación artificial. Según el padre, cuando descubrió que su verdadero sueño era tener hijos propios, decidió "romper las normas de género".



Aader Darr, de 22 años, nació como mujer biológica, pero cuando cumplió 16 años decidió hacer su transición a hombre, luego de identificarse como lesbiana durante mucho tiempo. Como no podía iniciar tratamientos hormonales siendo menor de edad, esperó hasta cumplir los 18 para tomar testosterona y comenzar oficialmente su proceso de cambio.

Sin embargo, luego de dos años de tratamiento, Darr se dio cuenta de que uno de sus sueños era poder tener al menos un hijo biológico, así que decidió suspender la ingesta de testosterona y empezar un proceso en la clínica de planificación familiar para llevar a cabo dicho objetivo.

El hombre trans confesó que, aunque al principio tenía miedo de lo que dirían las personas respecto a su embarazo, decidió seguir adelante: “Cuando me di cuenta de que quería un hijo, pensé que había sido valiente toda mi vida y que había hecho cosas que la gente decía que no podía. Entonces, ¿por qué no romper las normas de género, aún más si esto es algo que quiero hacer?”.

Darr consiguió un donante de esperma y logró embarazarse luego de cinco meses y seis intentos de inseminación artificial, a pesar de tener ovarios poliquísticos. “Después de mi quinta ronda fallida de inseminación intrauterina, me dijeron que si la siguiente no tenía éxito, no podrían hacer otra. Entonces, cuando me dijeron que finalmente había funcionado en la sexta ronda, fue surrealista. Toda la oficina estaba apoyándome”, recordó.

Al quedar embarazado, Aader Darr se encontró en un conflicto a nivel personal, ya que vio crecer sus senos nuevamente y tuvo que adaptar su cuerpo para la recepción de sus bebés, que resultaron ser gemelos. El proceso de gestación transcurrió con total normalidad y finalmente dio a luz a Quinn y Carter, por medio de una cesárea.

Las niñas están siendo criadas por Darr y su novia, Claire Behrens, de 21 años. “Mis padres me apoyaron mucho cuando les dije que quería tener un bebé. Mi madre estaba encantada. Mis amigos me apoyaron y mi empleador también”.

“Tenerlos en brazos por primera vez fue absolutamente increíble. Fue un regalo indescriptible. A veces me pregunto si puedo proporcionar el lado femenino a su infancia. Pero, en general, la parte más difícil de ser trans es lo que otras personas piensan de mí. Sin embargo, tengo una perspectiva diferente que me convierte en un mejor padre sin importar lo que la gente diga o piense”, puntualizó.