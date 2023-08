Hombre transmitió en vivo el asesinato de su exesposa y otras dos personas

En la tarde de este viernes, 11 de agosto de 2023, en Bosnia y Herzegovina se presentó un episodio de violencia que dejó como saldo a cuatro personas muertas. Un hombre perpetró el asesinato de su exesposa, mató a otras dos personas y luego acabó con su propia vida.



De acuerdo con los medios locales, el sujeto, quien fue identificado como Nermin Sulejmanović, de 35 años, grabó toda la escena del asesinato a través de su cuenta de Instagram. Asimismo, se dio a conocer que, aparte de las víctimas mortales, tres personas resultaron heridas en diferentes lugares de la localidad de Gradačac.

“Quien me denunció a la policía no lo hizo bien. Tal vez no llegué a alguien, pero ahora se acabó”, dijo el hombre durante la transmisión y, además, enumeró a todos las personas que había asesinado durante el tiroteo. “Le disparé al policía, pero se escapó”.

Al parecer, Sulejmanović había hecho previamente una amenaza, por lo que los temores se extendieron por la ciudad: “Estoy esperando para cargar mi arma antes de continuar”.

Según las versiones preliminares, el hombre no solo cometió el asesinato de su exesposa, sino el de un padre y su hijo. Adicionalmente, hirió a un oficial de policía, a otro hombre y a una mujer.

Cuando se conocieron las advertencias del tirador, el alcalde local, Edis Dervišagić, declaró el estado de emergencia en la ciudad del noreste.

“Hay una especie de estado de emergencia en Gradačac. Se ordenó a los ciudadanos que se mantuvieran alejados de las áreas públicas. La Policía está buscando intensamente al asesino, las fuerzas reforzadas están en el terreno, espero que la agonía termine pronto”, comentó.

Más tarde, la Fiscalía del Cantón de Tuzla confirmó una serie de detalles de las víctimas y del sujeto por medio de un comunicado: “El sospechoso Nermin Sulejmanović de Gradačac fue localizado por las fuerzas policiales en el área más amplia de la ciudad. Se suicidó”.

“Las fuerzas policiales están sobre el terreno. La investigación la llevará a cabo el fiscal de turno en cooperación con los investigadores del Departamento de Policía Criminal del Ministerio del Interior de la República de Croacia y la Oficina de la Oficina del Fiscal General del Departamento de Policía de Gradačac”, agregaron los fiscales de Croacia.

Según las cifras otorgadas por las autoridades, desde 2016 han sido asesinadas 60 mujeres en Bosnia y Herzegovina, con ocho casos registrados en 2022.