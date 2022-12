Hombre violó a niña de 12 años, la embarazó y le dieron la custodia compartida del menor

Por si fuera poco, agresor sexual apenas pagó 6 meses de cárcel porque lo dejaron libre para ir cuidar a su mamá enferma. Víctima apeló la decisión.

La polémica tiene lugar en Michigan, Estados Unidos, donde crece la indignación por la decisión judicial. La sentencia fue dictada por el juez Gregory S. Ross, después de que pruebas de ADN establecieran la paternidad del abusador sexual.

El culpable de la violación, Christopher Mirasolo, cometió el abuso en septiembre de 2008. Fue condenado a un año de cárcel, pero quedó libre a los seis meses. Pese a su irrisoria condena, posteriormente reincidió en delitos y pagó otros 4 años.

La abogada de la víctima, Rebecca Kiessling, aseguró que la menor fue presionada para que declarara ante un juez que había sido objeto de agresión sexual mas no de violación, pese a estar ya embarazada.

Aunque que la familia de la niña le pidió entonces abortar o dar en adopción a su hijo, ella se negó y siguió adelante. “Ella dijo que no quería que el bebé fuera una víctima, también", dijo Kiessling.

Fue entonces cuando la menor abandonó los estudios y se fue a vivir con familiares en otro estado. Allí, gracias a su esfuerzo, encontró un mejor futuro.

“Una locura”

“Esto es una locura", dijo Kiessling al periódico The Detroit News.

“Nada ha sido correcto en esto desde que inició la investigación. Mirasolo nunca fue acusado adecuadamente y debería estar tras las rejas, pero el sistema victimiza a mi cliente, que era una niña cuando todo sucedió”, añadió.

Hasta el momento, el juez Gregory S. Ross ha evadido responder a periodistas sobre su sentencia en la que permite que el violador tenga contacto con el bebé fruto del atroz delito.

La abogada del delincuente sexual aseguró que su cliente no inició el proceso de custodia y que se trató de un procedimiento rutinario de la Fiscalía. "No sé cuáles podrían ser sus planes o intenciones con respecto a cualquier relación futura con el niño", declaró dijo Barbara Yockey.

Según la apoderada de la víctima de violación, esperan que Mirasolo no haga uso de la custodia compartida dada las circunstancias del caso.