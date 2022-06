Hombre vivía en su carro con 47 gatos y bajo un calor sofocante

En Minnesota, Estados Unidos , descubrieron a un hombre que estaba viviendo con 47 gatos dentro de su carro, drástica decisión que tomó tras quedarse sin hogar. Las autoridades atendieron el llamado del insólito hallazgo, que se dio en medio del sofocante calor.

Esta persona afirmó que no quería dejar a sus mascotas, así que decidió mantenerlas pese a no tener una casa. No obstante, días atrás había dado en adopción a otros 14 mininos.

Publicidad

Por otra parte, también reconoció que sus felinos necesitaban ayuda tras sufrir las altas temperaturas en la zona y optó por no aferrarse.

Equipos veterinarios hicieron presencia para revisar las decenas de gatos y encontraron la buena noticia de que solo tenían problemas menores, como deshidratación.

El dueño estuvo de acuerdo en que estos 47 gatos pasaran a un refugio que se encargue de encontrarles un nuevo hogar en donde puedan moverse libremente y, por supuesto, que les dé mucho amor.