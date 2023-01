Homicidio de niña de 9 años en aparente ritual de brujería conmociona al mundo

No contentos con asesinarla, le quitaron algunas de las extremidades y el cadáver tenía señales de tortura.

El asesinato, supuestamente relacionado con rituales de brujería, de una niña de 9 años cuyo cuerpo apareció desmembrado mantiene conmocionada a Namibia mientras organizaciones sociales y políticas reclaman mayores medidas contra este tipo de muertes, informaron hoy medios locales.

Cheryl Avihe Ujaha había desaparecido el fin de semana pasado, según denunció su familia, en la zona norte de la capital del país, Windhoek.

Su cadáver fue hallado unos días después, con aparentes síntomas de haber sido hervido y con varias partes ausentes como manos, un pie o un muslo, según fuentes policiales consultadas por la prensa namibia.

Las primeras hipótesis relacionan la macabra muerte con rituales de brujería.

La primera ministra del país, Saara Kuugongelwa-Amadhila, acudió este miércoles a la casa de la familia para presentar sus condolencias y prometió que el Gobierno trabajará más duro para evitar este tipo de muertes y proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad.

"Es triste saber que la fibra moral de nuestro país está tan erosionada", señaló la primera ministra, según recogió hoy el diario The Namibian.

También se acercaron hasta el lugar representantes de la oposición como McHenry Venaani, líder del Movimiento Democrático Popular (PDM, antigua Alianza Democrática Turnhalle).

"El asesinato de la joven Cheryl es particularmente nauseabundo porque no solo fue capturada y asesinada, fue también objeto del trato más inhumano a un ser humano", señaló.

El diario Namibian Sun, por su parte, apuntó hoy a la hipótesis de los ritos de brujería como principal motivo detrás de esta muerte, si bien la policía no lo ha confirmado oficialmente.

Asimismo, recogió testimonios de activistas locales que reclaman al Gobierno más control sobre los credos y curanderos tradicionales ya que esta clase de crímenes a menudo se saldan sin detenidos.

Por el momento las fuerzas de seguridad no han arrestado a ningún presunto culpable del asesinato de Ujaha.