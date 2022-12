Homosexuales rusos se reunirán con Obama y denunciarán persecución

Los homosexuales rusos denunciarán este viernes la persecución legal de las minorías sexuales en la reunión que mantendrán con el presidente de EE. UU. , Barack Obama, que asiste en San Petersburgo a la cumbre del G20.

Lenkova, que se reunirá en la antigua capital imperial rusa con Obama junto a otros activistas de los derechos humanos, denunció que en Rusia tiene lugar un endurecimiento de las políticas gubernamentales contra las minorías, sean sexuales o políticas.

"Esto no es casual. El Gobierno quiere desviar la atención de otros problemas buscando un enemigo interno, como hizo Hitler en Alemania con los judíos. Se trata de apretar las tuercas a opositores, artistas alternativos, ONG, etc.", apuntó.

La activista destacó que el presidente norteamericano "se ha pronunciado en más de una ocasión en favor de los derechos de las minorías sexuales".

"No obstante, no albergamos grandes esperanzas de la reunión. No esperamos que el encuentro con Obama desemboque en cambios radicales. Difícilmente Obama podrá influir en la situación en Rusia", matizó.

Lenkova se congratuló por las recientes y públicas muestras de solidaridad por parte de diferentes organizaciones de países europeos y vinculó directamente la intolerancia hacia los homosexuales con el retroceso democrático en este país.

"La situación seguirá siendo complicada para nosotros hasta que en Rusia la gente se implique más en política y en actividades cívicas. Entonces, el Gobierno sí tendrá que modificar sus políticas", pronosticó.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha promulgado una ley que prohíbe la propaganda homosexual entre los menores de edad y otra que prohíbe la adopción de niños rusos por parte de homosexuales extranjeros.

Además, el partido oficialista Rusia Unida presentó ayer un proyecto de ley en virtud del que la homosexualidad podría ser causa de privación de la patria potestad.

Putin aseguró esta semana que los homosexuales no sufren ningún tipo de discriminación en Rusia y que son ciudadanos con plenos derechos.