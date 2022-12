Hooters habría despedido a mujer por tener iluminaciones en el cabello

La mujer afirmaron a la cadena CBS en Baltimore que había sido despedida de su trabajo en la cadena de comidas rápidas Hooters por su "inapropiada imagen", después de que la joven de 25 años se negara a quitarse las iluminaciones rubias de su cabello, de color oscuro.

"Ellos específicamente expresaron que ‘las mujeres de color negro no tienen rubio en su cabello', así que necesitaba quitármelo", aseguró Johnson a la cadena de noticias.

"No vi que fuera un problema porque había empleados de otras razas en el restaurante con color en su cabello. Por ejemplo, habían chicas asiáticas con color rojo y caucásicas con cabello negro y rayitos rubios, no creí que fuera un inconveniente un mechón de cabello rubio".

Johnson acudirá a la Comisión de Derechos Civiles de Maryland para interponer una queja por discriminación.

"La ley es clara en que los empleadores no pueden tener reglas separadas para los empleados afromericanos y los demás y es exactamente lo que Hooters ha hecho despidiendo a la señorita Johnson solo por su raza", fijo su abogados a los medios de comunicación.

La cadena se negó a dar alguna declaración.