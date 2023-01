Hornos crematorios en Ecuador empiezan a colapsar ante tantos muertos

En ocasiones los servicios funerarios no reciben los cuerpos, pues no tienen certeza si la persona falleció o no por el COVID-19.

En Guayaquil, la zona más afectada por la pandemia, sus habitantes tienen que esperar turno para enterrar o cremar a sus muertos.

Algunos de los fallecidos son por COVID-19 y otros por diferentes causas, pero la crisis por la epidemia ha hecho que el funcionamiento de los servicios funerarios no sea el adecuado y que los costos estén sobredimensionados.

Mientras algunas familias hacen filas para despedir a sus seres queridos, otros esperan en sus casas con los cuerpos sin vida y con la incertidumbre de si fueron víctimas del coronavirus COVID-19. Por ejemplo, las autoridades anunciaron que la semana pasada retiraron 100 cuerpos de las viviendas en Guayaquil.

El gobierno ha dispuesto que personal de criminalística y fuerzas armadas coordinen el levantamiento de los cuerpos y luego tengan una despedida digna.

En Ecuador hay 2.240 casos de coronavirus confirmados, con 75 muertos y 54 recuperados.