Hospitalizan a bebé de 16 meses por intoxicación con hachís

Autoridades investigan si el consumo fue accidental. Padres del menor podrían perder la custodia del menor.

Un niño de tan solo 1 año tuvo que ser hospitalizado en el Hospital Lucus Augusti de Lugo, España, tras llegar semiconsciente. Al principio se pensó que era un ataque epiléptico, pero tras varios análisis se comprobó que el menor tenía trazas de cannabis en la sangre.

De inmediato, los médicos pusieron el caso en conocimiento de las autoridades para que investiguen cómo un bebé pudo consumir la droga obtenida de la planta de marihuana.

En las primeras declaraciones, los progenitores, que se encuentran separados, aseguraron que ninguno de ellos es consumidor de droga, por lo que no entienden la forma en que su bebé pudo entrar en contacto con la sustancia.

Sin embargo, la madre señaló a las autoridades que el bebé pudo haber encontrado el hachís en el suelo y haberlo ingerido: "Se lo mete todo en la boca, estoy harta de sacarle piedras, papeles, de todo. Pudo haber encontrado algo en el suelo y comérselo, no me lo explico".

El bebé ya está fuera de peligro y, según los especialistas, podrá ser dado de alta este lunes. No obstante, justicia local le retiró la custodia a los padres hasta que se aclaren los hechos que pusieron en peligro la vida del pequeño paciente.

De igual manera, estos tendrán que responder por el delito de malos tratos o por el de abandono de menores, depende del resultado que arrojen las investigaciones.