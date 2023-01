Huelga general en Argentina fue calificada como todo un éxito por sus organizadores

El paro, convocado por los sindicatos del país, ha tenido gran acogida frente a los sectores de la población que rechazan las medidas económicas de Macri.

La Confederación General del Trabajo (CGT), principal central sindical argentina, aseguró que la huelga general de hoy ha sido "contundente" y pidió al presidente Mauricio Macri que escuche ese "clamor" e intente trazar "con grandeza" una salida "al laberinto" en el que se encuentra el país.

"Si no hay plan B tampoco va a haber tregua con el movimiento sindical argentino", remarcó en una rueda de prensa de balance de la huelga general Juan Carlos Schmid, uno de los miembros del triunvirato de la CGT.

El sindicalista aseveró que lo que pide la central es que haya un cambio en un plan económico que "decididamente ha fracasado" y no va a ofrecer soluciones.

"Y está condenando a que realmente cada vez nos quedemos encerrados en un laberinto con mayor pobreza, miseria y atraso", sentenció.

Las calles de Buenos Aires y las principales ciudades argentinas amanecieron hoy con una inusitada tranquilidad durante el cuarto paro general que los sindicatos convocan contra el Gobierno de Macri, una medida que se alargará hasta la medianoche y se reflejó especialmente la ausencia de transporte público.

Aunque la convocatoria del paro no incluyó movilización, organizaciones de izquierda llevan a cabo diversos cortes y manifestaciones.

"Yo le pido al presidente que recuerde lo que le dijimos cuando nos reunimos al principio de gestión en Olivos (ciudad bonaerense donde se ubica la residencia presidencial). No se olvide nunca que está actuando sobre un país desigual, y le reitero que ahora está más desigual", añadió Schmid.

"Ahora estamos peor. Si usted realmente cree que es un buen piloto de tormenta empuñe fuerte el timón y empiece a virar el navío", destacó.

En este sentido, el dirigente sindical consideró que "no se aguanta más" con la situación actual del país, marcada por la fuerte devaluación del peso, la alta inflación, la caída de la actividad económica y las negociaciones del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional para actualizar el crédito de 50.000 millones de dólares concedido en junio.

"Que deje de escuchar los consejos que realmente no tienen en cuenta el país vivo de carne y hueso, que escuche el clamor que hoy se ha visto en las calles y geografía de todo el país y que intente trazar con grandeza una salida al laberinto en el que está encerrada la Argentina antes de que sea demasiado tarde", añadió.

Por su parte, Héctor Daer, otro de los dirigentes del triunvirato, enfatizó que este "contundente paro de actividades" fue acompañado no solamente por las organizaciones sindicales confederadas sino por "todo el movimiento obrero de Argentina".