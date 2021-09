Hugo Carvajal busca ser testigo protegido: “Mi información tiene valor si se canaliza correctamente”

Hugo Carvajal, exdirector de Inteligencia Militar de Venezuela detenido en España , compareció por más de una hora ante el juez Manuel García Castellón y acompañó su declaración con una petición: ser considerado testigo protegido. Sobre esto, aún no hay decisión.

El mismo Hugo Carvajal se pronunció este martes, 21 de septiembre de 2021, a través de una carta.

“Ahora inicio un proceso de colaboración con la justicia española. Lo inicio esperando, de buena fe, que parte de lo que tengo que informar sea provechoso para la justicia española y la justicia internacional”, dijo.

Según medios españoles, Hugo Carvajal ofreció información sobre Hezbollah. Además de revelar irregularidades en el financiamiento del partido español Podemos, el juez pidió al exdirector de Inteligencia respaldo documental de sus revelaciones.

Fuentes afirmaron al diario El Mundo que Hugo Carvajal posee varias unidades de almacenamiento con datos que afectarían a varios países. La defensa aseguró que, si tiene un juicio justo, habrá información.

“No decir, como han dicho siempre, que primero diga que está de acuerdo con la acusación que le imponen y, a partir de allí, ir rebajando años por la información que dé. Así no son las cosas”, señaló María de los Dolores de Argüelles, abogada de Hugo Carvajal.

Hugo Carvajal había prometido dar información sobre los vínculos entre ETA y las FARC y su supuesta relación con el Gobierno venezolano. Sin embargo, la información que revele será secreta y, según su propia carta, hasta el momento no ha entregado ningún dato.

“Mi información tiene valor si es canalizada de manera correcta. Así he manejado y guardado celosamente todo siempre. Hasta ahora no he utilizado nada ni he dicho nada a nadie, de ninguna agencia, de ningún país”, sostuvo Hugo Carvajal en la misiva.

Hugo Carvajal le dedicó unas líneas en su carta a Diosdado Cabello, mano derecha del régimen de Nicolás Maduro. También, dijo que el actual presidente de Venezuela traicionó a Hugo Chávez antes de su muerte, algo que, asegura, pocos saben.