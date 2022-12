Hugo Chávez regresó a Venezuela y a Twitter

El vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, manifestó su "felicidad absoluta" por el regreso del presidente, más de dos meses después de su partida a Cuba, donde fue operado por cuarta vez de un cáncer.

"Un día como hoy, un 18 de febrero de 2013, todo lo que tenemos es mente positiva, oración amorosa y felicidad absoluta porque nuestro comandante está aquí", dijo Maduro en declaraciones al canal estatal de televisión VTV.

El vicepresidente confirmó que Chávez fue trasladado al hospital militar Carlos Arvelo, de Caracas, donde está acompañado por su familia y varias figuras del gobierno tras llegar a Venezuela a las 2.30, hora local (7.00 GMT).

"Él mismo quiso dar la noticia" a través de la red social Twitter, afirmó Maduro, en alusión al mensaje que Chávez difundió a través de su usuario @chavezcandanga informando de su llegada.

Maduro señaló que en el hospital está acompañado además por todo el equipo de médicos que ha estado con el presidente "durante toda esta batalla", aunque no hizo ningún comentario sobre el estado de salud en que llegó Chávez al país, algo de lo que, dijo, se irá informando en los próximos días.

"Es seguro que la sonrisa más grande, la alegría más grande está en el corazón de millones de hombres y mujeres, a ellos nosotros les decimos esta batalla continúa y que nuestro comandante está aquí junto a su pueblo", indicó.

El vicepresidente afirmó que "han sido 60 días después de la operación que juntos lo hemos acompañado como hace una familia, toda Venezuela ha sido una gran familia hemos estado juntos en la buenas, en las malas, en las regulares".

Maduro también dijo que se organizarán expresiones de apoyo del chavismo al presidente venezolano.

"Vamos a organizarlos para que las expresiones de solidaridad y espiritualidad puedan darse con tranquilidad sin perturbar la vida, la tranquilidad de este centro de servicios de salud que atiende a centenares de venezolanos", manifestó.

En ese sentido, dijo que la mejor expresión de solidaridad es redoblar "la marcha y el trabajo" como mayor homenaje al presidente.

El vicepresidente agradeció a Cuba, al líder cubano, Fidel Castro, y al presidente, Raúl Castro, por el apoyo durante la convalecencia allí de Chávez y también criticó a la "derecha enloquecida" por los últimos dos meses.

"Hay que ver todo lo que hizo esta minoría de esta derecha enloquecida, cuántas cosas no han hecho y hacen, hicieron estos días para tratar de perturbar la vida del país aprovechando de una circunstancia que más bien deberían respetar, pero nosotros no esperamos nada bueno de ellos", afirmó.

El presidente venezolano indicó en la red social Twitter a su llegada a Caracas: "Hemos llegado de nuevo a la Patria venezolana. Gracias Dios mío!.!Gracias pueblo amado!.! Aquí continuaremos el tratamiento".

El presidente venezolano se sometió el pasado 11 de diciembre a la cuarta operación en 18 meses de un cáncer del que apenas se sabe que está en la zona pélvica pero no de su naturaleza.

Chávez, de 58 años y desde 1999 en el poder, ha tenido que superar un largo postoperatorio en el que se produjeron complicaciones como consecuencia de una hemorragia y una infección pulmonar que le produjo una insuficiencia respiratoria.

Según indicó el Gobierno el pasado viernes, el presidente venezolano debe respirar a través de una cánula traqueal y recibe una "tratamiento enérgico para la enfermedad de base, que no está exento de complicaciones".

Caracas, Venezuela