Humillan a víctima de violación y absuelven a su agresor porque “no tuvo intención”

Una serie de protestas comenzaron a ser convocadas después de que André Aranha, un empresario del fútbol brasileño, acusado de violar a la influencer Mariana Ferrer, fue absuelto porque la justicia consideró que no hubo "dolo", es decir, intención de cometer el delito. Además, la gente condenó el trato humillante hacia la víctima durante el proceso.

El primer fiscal que llevó el caso señaló al acusado como culpable de "violación a vulnerable", una decisión que fue derrumbada tras un recurso interpuesto por la defensa.

Al retomarse el caso hubo cambio de fiscal y el nuevo acusador determinó que no hubo forma de comprobar que Ferrer no estaba en condiciones de consentir el acto sexual y, por lo tanto, según el fiscal, no hubo "intención" de violación.

El proceso parecía haberse quedado ahí hasta que The Intercept Brasil divulgó extractos del video de una audiencia virtual del juicio, lo que desató la furia de miles.

"Las escenas de la audiencia de Mariana Ferrer son espantosas. El sistema de justicia debe ser instrumento de acogimiento, jamás de tortura y humillación", tuiteó el juez del Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, al ver las imágenes.

En el extracto publicado por The Intercept Brasil, se ve al abogado Gastón da Rosa Filho mostrando fotos de Mariana Ferrer, de 23 años, quien acusó al empresario André Aranha de haberla violado en un club en Santa Catarina (sur) durante una fiesta en 2018, tras haber sido drogada.

"Pido a Dios que mi hijo no encuentre una mujer como tú. Aquí no puedes dar tu espectáculo", le espetó el litigante.

"No sirve de nada que vengas con tu lloradera falsa y tus lágrimas de cocodrilo", proseguía el abogado mientras Ferrer lloraba y pedía "respeto".

Asimismo, reveló fotografías que calificó de "ginecológicas" y que no tenían relación con el proceso, pues fueron realizadas años antes, cuando Ferrer se desempeñaba como modelo.

El juez Rudson Marcos, con máscara, solo interrumpía al abogado para decirle a la joven: "Mariana, si quieres recomponerte ahí, tomar agua, suspendemos, ¿ok?", según publicó en septiembre el portal regional ND+, que siguió el caso.

"Yo estoy implorando por respeto, mínimo, ni los acusados son tratados así, por el amor de Dios", respondía ella llorando.

Muchos también expresaron en las redes sociales su indignación porque, según los documentos publicados por The Intercept Brasil, la Fiscalía argumentó que el empresario André Aranha no pudo determinar que la relación sexual que sostuvo no era consentida por Mariana y "no tuvo intención de violar", una tesis acogida por el juez para absolver al acusado en septiembre en primera instancia.

"Violación involuntaria no existe", protestaron usuarios en Twitter, así como varias celebridades brasileñas.

"Los organismos de corrección deben investigar la responsabilidad de los involucrados, incluso de los que se omitieron", complementó el juez Gilmar Mendes.

Bajo el hashtag #nojento (asqueroso), que se volvió tendencia, ciudadanos, gente de la farándula, políticos y hasta equipos de fútbol como el Flamengo, el Sao Paulo y el Vasco da Gama reaccionaron contra la decisión del juez.

"#ViolaciónCulposaNoExiste. Justicia para todas las mujeres" publicó el Flamengo en las redes sociales.

"Mariana Ferrer, admiro su coraje de una forma que usted ni se imagina #justiciapormariferrer", escribió la cantante Anitta.

Más de 2,6 millones de firmas respaldan una petición en la plataforma "Change.org" en la que se exige justicia para la influencer.

Otras autoridades de la justicia denunciaron tanto la conducta del abogado como la del juez.