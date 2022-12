Huracán Matthew, que ya cuenta 112 muertos en el Caribe, toca tierra en EE. UU.

Matthew dejó al menos 108 muertos en Haití, informó este jueves el ministro haitiano del Interior, François Anick Joseph. El saldo, sumado a 4 víctimas mortales más en República Dominicana, queda en 112 fallecidos tras el paso del huracán en el Caribe.

La poderosa tormenta dejó 50 muertos en el municipio de Roche-à-Bateau, en el sur del país, que quedó completamente "devastado", según el diputado del departamento del sur, Ostin Pierre-Louis.

Tocó tierra en EE. UU.

Más de dos millones de estadounidense fueron llamados a evacuar el litoral atlántico este jueves debido a la llegada del huracán Matthew, que se reforzó a categoría 4 y dejó casi 30 muertos al pasar por el Caribe.

El sur de Haití seguía aislado en gran medida de los servicios de rescate este jueves, 48 horas después de que el huracán lo golpeara de lleno.

Está previsto que el huracán, que se fortaleció este jueves y subió a la categoría 4 de la escala de Saffir-Simpson (de cinco niveles), llegue a Florida durante la madrugada del viernes, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Según el último balance del NHC, Matthew se encontraba 40 km al oeste de Nassau, capital de las Bahamas, y 290 km al sudeste de West Palm Beach, un balneario situado unos 100 kilómetros al norte de Miami, con vientos de 220 km/h.

"Es el huracán más potente que golpea esta zona en décadas", advirtió el NHC.

"No vayan a hacer surf, no vayan a las playas. Morirán", advirtió con gravedad este jueves el gobernador de Florida, Rick Scott, en una conferencia de prensa.

Scott anunció que se había convocado a 1.000 miembros suplementarios de la Guardia Nacional, aumentando así hasta 2.500 el número de militares disponibles para ayudar en las evacuaciones. Otros 4.000 miembros están en alerta y podrían desplegarse rápidamente.

El vecino estado de Georgia también ordenó evacuar este jueves a los habitantes de su litoral. "Ordeno ahora una evacuación obligatoria de todas las zonas situadas al este de la autopista I95", un área que comprende seis condados, instó el gobernador de Georgia, Nathan Deal, en un comunicado.

En Carolina del Sur, de las 250.000 personas a las que se les había recomendado evacuar, 175.000 lo habían hecho hasta la mañana de este jueves, informó el gobernador Nikki Haley, quien consideró que esa cifra "no es suficiente".

Refugiados en su garaje

El gobernador de Florida, un estado acostumbrado a las tormentas tropicales, urgió a sus conciudadanos a no esperar hasta el último minuto para echarse a la carretera, y evitar así verse atascados en un embotellamiento o sin gasolina.

La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, también exhortó a los ciudadanos a que evacuen las zonas en peligro, pero algunos habitantes desafiaban estas órdenes.

Judy Ruscino, de 74 años, explicó que ella y su marido se refugiaron en el garaje de su casa de la costa. "Tengo un poco de miedo. Sé que es bastante grave, pero tenemos arena, hemos comprado comida y la puerta del garaje está protegida contra las tormentas", aseguró.

Según las autoridades aeroportuarias, un 90% de los vuelos previstos este jueves para Miami se anularon.