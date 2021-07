Identifican a agresores del ministro de vacunas inglés: uno de ellos se quedó sin trabajo

Lewis Hughes es uno de los hombres de los que se habla en Inglaterra. Él y su amigo Jonathan Chew, ambos de 24 años, aparecen en un video en el que es víctima de acoso callejero el científico Chris Whitty, principal asesor del Gobierno inglés en el manejo de la pandemia del COVID ; su cargo es el de ministro de Vacunas.

Al ser identificado por su jefe cuando tomaba por el cuello al ministro de Vacunas, Hughes fue despedido.

"He pagado el precio con mi trabajo", le dijo Hughes al diario The Sun , a la vez que aprovechó para disculparse.

La agresión al connotado científico sucedió el domingo hacia las 3:00 p.m. en inmediaciones de Saint James’s Park luego de ocurrida una marca antivacunas.

Hughes, que trabajaba para Caplen Estates Agents admitió ante The Sun que horas antes de grabar el video de 18 segundos que lo hizo ser cuestionado en Inglaterra había estado bebiendo.

“Me disculpo absolutamente por cualquier molestia que causé. Si lo hice sentir incómodo, lo que parece que hice, entonces lo siento por eso”, dijo.

“Es una persona bastante tímida y creo que por eso no dijo, 'Suéltame'. Si hubiera dicho eso y me hubiera dado cuenta de cómo se sentía, no lo habría rodeado con el brazo. Para ser honesto, solo quería una selfi con Chris Whitty para mostrársela a mi mamá. No hubo intenciones maliciosas, no quería molestarlo”, agregó.

El hombre, además, aseguró que ha trabajado todos los días de su vida desde que dejó la universidad y que nunca se había metido en problemas.

“Ahora tengo que volver a empezar desde el principio y me encantaba mi trabajo”, admitió.

También aseguró que se sintió defraudado por el primer ministro Boris Johnson, quien lo llamó “matón”.

“Me siento muy defraudado por Boris, porque él me llamó matón. De hecho, también voté por él”, contó.

Su amigo, con quien aparece en el video, es Johnatan Chew, quien manifestó que sufre de déficit de atención e hiperactividad desde niño y autismo: “A veces las cosas parecen una buena idea y realmente no lo son”, manifestó, según The Sun.

Según contó Hughes, la Policía le indicó que no tomaría medidas en su contra, pero el escándalo ya lo dejó sin trabajo.