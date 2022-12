Identifican a causante del accidente de tren en Nueva York

Según el New York Post, Brody trabajaba en la empresa de diseño de joyas Israeli Jewelery Designs, una de las favoritas de Bill y Hillary Clinton, y volvía a su hogar cuando provocó el fatal accidente en la localidad de Valhalla, en el condado de Westchester, al norte de la ciudad de Nueva York.

Aunque varias víctimas no han sido identificadas, se sabe que entre las cinco restantes estaba el comisario del departamento de Arte Europeo del Museo Metropolitano de Nueva York, Walter Liedtke, de 69 años y residente en Bedford Hills.

El museo comunicó a sus empleados que Liedtke, que había comisariado, por ejemplo, la exposición de El Greco en el museo neoyorquino, viajaba en el primer vagón del tren que tomaba cada día desde hacía 30 años, según el New York Daily News, y que estaban "muy impresionados" por la noticia.

Sin confirmación oficial, pero con reacciones en las redes sociales, otro de los fallecidos sería Eric Vendercar, de 53 años, padre de dos hijos y empleado del fondo de inversión Mesirow Financial en Manhattan.

"Conocerte era quererte y siempre serás añorado por todo aquél que te conoció", escribió en Facebook su amigo Peter Glover, sobre Vendercar, que trabajó 27 años para Morgan Stanley antes de ocupar su cargo actual.

Tras el accidente, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, confesó a la cadena CBS que la escena del siniestro era "lo más espantoso" que se ha podido ver.

Según Cuomo, el vehículo fue arrastrado más de 400 pies por el tren, en el que iban unas 700 personas. Los daños mayores se concentraron en el primer vagón, que se incendió por el impacto, al igual que el vehículo que causó el accidente.

Se trata del cuarto accidente que sufre esa línea suburbana en los últimos dos años, pero el que mayores víctimas ha causado. Aun así, Cuomo dijo que, en principio, no hay planes para eliminar los pasos a nivel existentes.

La investigación sigue a cargo del Consejo Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB). Uno de sus directivos, Robert Sumwalt, dijo que se comprobará si las señales funcionaron correctamente, entre otras medidas.

"Nuestro objetivo es averiguar no solo qué pasó, sino realmente por qué pasó y así poder hacer recomendaciones de seguridad para evitar que vuelva a ocurrir", agregó Sumwalt en declaraciones a medios locales en Washington.