Identifican a tres autores del ataque en puente de Londres

Serían del Estado Islámico, grupo que se reivindicó el atentado. Los siete muertos son de nacionalidades distintas. Siguen hospitalizadas 36 personas.

La organización yihadista Estado Islámico revindicó este lunes el atentado del sábado en Londres, que provocó llamamientos a la dimisión de la primera ministra Theresa May, al ser el tercero en tres meses en Reino Unido.

La Policía, que conoce la identidad de los tres autores pero no las ha difundido, realizó nuevas detenciones, mientras empezaban a trascender los nombres de las víctimas.

En una noche de sábado cálida y agradable, tres hombres atropellaron a peatones que paseaban por el London Bridge y luego tomaron por asalto los bares de Borough Market, pasando a cuchillo a unas 50 personas.

Siete personas murieron, además de los tres atacantes, abatidos por la Policía, y 48 fueron hospitalizadas heridas, 21 en estado crítico.

Un hombre de familia apodado "Abz"

"Varias personas fueron detenidas" en dos nuevos registros en Newham y Barking, dos barrios del este de la capital británica, informó la policía.

El domingo, la policía londinense ya había detenido a 12 personas en Barking, una zona multiétnica de la periferia de Londres.

Eran siete mujeres y cinco hombres de entre 19 y 60 años. Un hombre de 55 años quedó en libertad sin cargos.

Los vecinos de uno de los sospechosos lo describieron como un tipo que antes era amigable, familiar y aficionado al gimnasio, apodado "Abz".

"Solía ser amigable, pero de repente cambió de actitud, no actuaba con normalidad. No es que fuera agresivo, pero solía hablar con la gente, y de repente sólo decía 'hola' y 'adiós'", explicó a la AFP un vecino, Salahudeen, profesor de auto-escuela, de 40 años.

Salahudeen dijo que Abz tenía dos niños, un muchacho y una niña pequeña.

La jefa de policía, Cressida Dick, dijo este lunes en la BBC que "una prioridad absoluta para nosotros es intentar comprender si actuaron con otras personas". Añadió que la policía científica había obtenido una "enorme cantidad" de elementos en el vehículo de los agresores.

Primeras víctimas identificadas

Treinta y seis personas seguían hospitalizadas este lunes de mañana, 21 en estado "crítico", según el servicio de salud NHS.

Entre las personas muertas figuran la canadiense Christine Archibald, de 30 años, que murió en los brazos de su novio, y un francés, camarero en un restaurante bretón de la zona, pero cuyo nombre no fue difundido.

"Mi hermano pequeño perdió al amor de su vida en el puente London Bridge", escribió Cassie Ferguson, hermana del novio de Archibald. "Me rompe el corazón escuchar sus sollozos de dolor por teléfono mientras lidia solo con todo esto".

Otro francés se halla "desaparecido" según el ministro de Exteriores Jean-Yves Le Drian. Según la prensa española, hay un español del que tampoco se sabe nada tras el atentado.

En total siete, franceses resultaron heridos, así como dos alemanes, un australiano y un español.

Los londinenses homenajeará a las víctimas en una vigilia, esta tarde a partir de las 17H00 GMT.