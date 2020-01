“¡Idiota, no es bienvenido!”: primer ministro australiano es abucheado en zona de incendios

No solo los residentes de Cobargo le recriminaron a Scott Morrison la falta de recursos para los cuerpos de socorro, un bombero se negó a estrecharle la mano.

La situación por los incendios forestales en Australia es cada vez más crítica. Las llamas fuera de control provocaron la muerte de al menos 8 personas en 48 horas y redujeron a cenizas cientos de hectáreas de bosques en el primer día del año.

Miles de animales han muerto por los incendios.

Muchos turistas están bloqueados en ciudades costeras rodeadas por las llamas.

Los residentes de los estados más afectados, Nueva Gales del Sur y Victoria, han luchado por días contra el fuego.

Al menos 18 personas murieron desde el inicio de la temporada de incendios, en septiembre. Esta cifra podría aumentar, ya que las autoridades del estado de Victoria afirmaron este jueves que 17 personas se encuentran desaparecidas en ese territorio.

En medio de este caos, el primer ministro de ese país decidió visitar la localidad de Cobargo, en Nueva Gales del Sur, y ver por sus propios ojos lo que está sucediendo.

Cobargo fue fuertemente afectada el 31 de diciembre, perdió varios edificios en su calle principal y un padre y su hijo murieron tratando de salvar su casa. Varias otras viviendas quedaron destruidas.

Por esto, la llegada del jefe de Gobierno no gustó a muchos residentes. Cámaras de televisión registraron cómo una mujer, que llevaba una cabra, le gritaba su frustración.

“¿Qué hay del dinero para este olvidado rincón de Nueva Gales del Sur, señor primer ministro? ¿Cómo es que solo tenemos cuatro camiones (de bomberos) para defender nuestro pueblo? Nuestro pueblo no tiene mucho dinero, pero nuestros corazones son de oro, señor primer ministro”, le dijo la mujer.

“Bah, eres solo un idiota. Realmente eres un idiota”, le gritó otro hombre. “Tú controlas nuestro presupuesto, pero como siempre estamos olvidados”, añadió.

Morrison decidió regresar a su auto al tiempo que otra mujer le decía: “¿Qué hay de las personas muertas, primer ministro?”.

Dirigiéndose a las cámaras de televisión, la mujer con la cabra explicó: “Cada vez que hay una inundación o un incendio no hay nada. Si fuéramos Sídney, si fuéramos la Costa Norte, estaríamos nadando en donaciones, con urgente ayuda humanitaria”.

Otra grabación muestra al político llegando hasta un puesto donde se encuentran bomberos y cuerpos de socorro en la localidad de Quaama, Nueva Gales del Sur.

Al intentar saludar a un bombero el hombre lo rechaza y le dice: “No, realmente no quiero estrechar su mano”. El primer ministro entonces intenta darle una palmada en el brazo, pero el hombre de nuevo se rehúsa.

Gosh this is so awkward. Australian PM Scott Morrison goes to try and shake the hand of a firefighter who does not appear keen. (The PM was abused earlier by angry locals) Filmed by @GregNelsonACS @abcnews #AustraliaBurning #NSWbushfires #SouthCoastFires pic.twitter.com/3zjeJp3jWe

— Sophie McNeill (@Sophiemcneill) January 2, 2020