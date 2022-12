Iglesias con puertas cerradas son solo museos: papa Francisco

El papa Francisco afirmó que las iglesias y parroquias con las puertas cerradas son solo museos, durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro.

Francisco continuó con las catequesis que estos últimos miércoles está dedicando a la familia para explicar que la Iglesia debe tener la forma de "una familia, de una familia especial".

"La Iglesia es una familia espiritual, casa de los que creen en Jesús y viven según sus enseñanzas, y la familia, una pequeña Iglesia doméstica, escuela de amor a Dios y al prójimo", señaló.

Agregó que cuando Jesús inició su vida pública, "quiso formar a su alrededor una comunidad, una "asamblea": la Iglesia" pero que no quería que fuera "una secta para privilegiados, sino como una familia hospitalaria, una casa donde todos, sin exclusión, fueran acogidos y amados".

"Una Iglesia tiene que ser una casa acogedora, con las puertas abiertas siempre, las iglesias y parroquias con las puertas cerradas no se tienen que llamar iglesias sino museos", añadió.

Después en los saludos a los fieles hispanohablantes, Jorge Bergoglio instó a que se "renueve y fortifique el vínculo entre la familia y la comunidad cristiana, para que sigan ofreciendo esperanza y alegría a nuestra sociedad actual, que a menudo no les da el valor suficiente".