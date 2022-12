Ilia Calderón, la valiente colombiana que enfrentó al Ku Klux Klan

La ofendieron y la amenazaron por ser negra, pero ella demostró que su talento y coraje están por encima de los absurdos odios raciales.

“Lo primero que me dijo fue que yo era la primera persona negra que pisaba su propiedad”, revela Ilia Calderón, periodista colombiana, al recordar su entrevista con el líder de los ‘Leales caballeros blancos’ del Ku Klux Klan.

Publicidad

“Yo nunca he visto mirar a alguien con tanto odio, tanto rencor”, confiesa también la vicepresidente de Noticias Univisión, María Martínez, quien cuadró el encuentro entre su presentadora estrella y el extremista.

Dos camarógrafos, una productora e Ilia Calderón llegaron a la vivienda. La situación ya era tensa, pero detonó cuando supieron quién era su interlocutora.

“No se imaginaba quién era yo, cómo era yo”, relata la colombiana. “Cuando uno de ellos va hacia el carro, ve a Ilia y se sorprende”, agrega Martínez.

En pleno siglo XXI, en un país que tanto sufrió por la discriminación y que ya eligió incluso a un presidente negro, la periodista tuvo que enfrentar el odio y el racismo en su peor expresión.

Publicidad

“Todo mi equipo me advirtió que me iban a insultar y yo sabía que me iban a tratar mal, pero nunca me imaginé el nivel”, afirma, convencida de que hay que contar esto para intentar que nadie más en EE. UU. sea atacado por su color de piel.

La entrevista avanzó en medio de la tensión y de agresiones por parte de Chris Barker, como se llama el líder del grupo. Pero pasados unos minutos se salió de control.

Publicidad

“En un momento sentí mucho temor por mi seguridad y la de mi equipo”, concluye la presentadora.

La entrevista completa se conocerá este fin de semana en la cadena hispana de noticias.