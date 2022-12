Imagen de colombiana que se plantó frente a neonazis le da la vuelta al mundo

Nacida en Cali, con 42 años y dos hijas, María Teresa Tess Asplund cobró notoriedad en todo el mundo porque les plantó cara a más de 300 neonazis que marchaban en Borlänge, Suecia. Su video se ha convertido viral en todo el mundo.

María Teresa fue adoptada por una pareja sueca cuando tenía siete meses y lleva 26 años de su vida siendo activista contra el racismo. Asegura que durante la marcha de extrema derecha, tuvo un ataque de ira y no era consciente de sus actos cuando salió a reprochar la conducta de un numeroso grupo de cabezas rapadas.

"Estoy un poco asustada y preocupada", dijo la mujer en declaraciones recogidas por BBC Mundo.

"Uno de ellos me miró y yo le devolví la mirada. No dijo nada, y yo tampoco. La policía me sacó", añadió.